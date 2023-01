النويري يبحث مع لجنة العقوبات المراحل التي مر بها الحوار الليبي والعراقيل التي واجهها

ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفقة أعضاء المجلس ناصر بن نافع وطارق الأشتر وعلي كشير وعائشة شلابي اجتماعًا تقابليًا مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، الثلاثاء، في مقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب القضايا الرئيسية في الشأن الليبي ذات العلاقة بالإطار الحقوقي و كيفية وآليات معالجتها ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد.

كما تم استعراض عمل بعثة الأمم المتحدة الدائمة للدعم في ليبيا، والمراحل التي مر بها الحوار الليبي والعراقيل التي واجهها، ودور الأطراف المحلية والدولية وتأثيره على الأوضاع في ليبيا وسُبل حل الأزمة.

