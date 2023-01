ناقش المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع وزير الخارجية الجزائري “رمطان لعمامرة” الأزمة في ليبيا، وتأثيرها على دول الجوار، وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي.

وقال باتيلي عبر صفحة البعثة الأممية لدعم في ليبيا، إنه شدد خلال الاجتماع على أهمية توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق التسوية الضرورية والمطلوبة لإجراء الانتخابات عام 2023، ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والسلام المستدامين.

وأضاف باتيلي أنه أكد على أهمية استمرار دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة، باعتبارها واحدة من دول الجوار، وعضوا في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

من جانبها قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن المباحثات تركزت بين الطرفين حول ضرورة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

وأضافت الوزارة أن لعمامرة جدد دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

المصدر: البعثة الأممية في ليبيا + وزارة الخارجية الجزائرية

The post الجزائر تجدد دعمها لمساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار