حكومة الوحدة تشارك في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالدوحة

وصلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفاء الكيلاني، صباح الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتشارك الكيلاني خلال وجودها في الدوحة في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد.

وشاركت الكيلاني يوم 5 يناير في افتتاح معرض “بيت العرب” للأسر المنتجة، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، وافتتحه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وأكدت الكيلاني عملها في تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة عديد المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر.