الكيلاني في الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

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وصلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وستشارك الكيلاني في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد، وفق بيان وزارة الشؤون الاجتماعية.

وشاركت الكيلاني في يناير الجاري في افتتاح معرض “بيت العرب” للأسر المنتجة، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، وافتتحه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط.

وأكدت الكيلاني حينها عملها في تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة عديد المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر.