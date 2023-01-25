كاثمريني: ازدراء وعزلة واضحان لحكومة الدبيبة ووزيرة خارجيتها المنقوش

أكد تقرير تحليلي بروز حالة من العزلة والازدراء الواضحين للحكومة المنتهية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش.

التقرير الذي نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية، أشار إلى أن هذا البروز تمثل بالفشل في عقد مؤتمر طرابلس التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بعد أن قاطعه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعديد الوزراء والدول.

وأضاف التقرير: إن انتهاء الأمد الزمني لحكومة الدبيبة هو السبب في المقاطعة؛ إذ قام مجلس النواب بتعيين حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا محلها. ناقلًا عن مراقبين قولهم أن مرد استياء العرب هو سير حكومة تصريف الأعمال وفق سيادة خدمة مصالح الإخوان والأتراك.