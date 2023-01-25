ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 January, 2023

أعلنت ميليشيات تشادية مسلحة مغادرة الأراضي الليبية باتجاه تشاد، بناء على اتفاق الحوار الذي استضافته قطر في أغسطس الماضي، بين الحكومة التشادية وفصائل المعارضة

وقال ناطق باسم اتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية بقيادة الجنرال “محمد نوري”، “إن عناصرها الموجودة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي التحرك باتجاه الأراضي التشادية”

وعقب إعلان المليشيا التشادية بدء مغادرة الأراضي الليبية ، سارعت قوة المهام الخاصة بكتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي تمركزها على الشريط الحدودي مع تشاد.