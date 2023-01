الشريف: المجلس الأعلى للقضاء شُكل بقانون باطل ومن يتولى رئاسته اختاره طرف صراع

ليبيا – قال المحلل السياسي فيصل الشريف إن أي مبادرة رغم احترام الجهود المبذولة بشأنها، حين تتحدث عن أي دور للمجلس الأعلى للقضاء فهي غير واقعية، زاعمًا أن المجلس الأعلى للقضاء شُكل بقانون باطل، ومن يتولى رئاسته اختاره طرف صراع بعينه وهو عقيلة صالح، وبالتالي فأي دور يُسند إليه لن يحضى بأي فرصة للنجاح.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” أما غير ذلك من نقاط فيمكن الأخذ منها والرد عليها، وكل ما من شأنه أن يقود للتسريع من الانتخابات فهو ما سيدعمه الليبيون الذين يتطلعون للتخلص من كل الأجسام السياسية الحالية دفعةً واحدة وليس الإبقاء على أجسام واستبعاد أجسام أخرى تحت أي ذرائع مهما كان إطارها الخارجي جميلًا”.

