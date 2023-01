أطباء بلا حدود تكشف عن عمليات إنقاذ قبالة السواحل الليبية

كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن عمليات إنقاذ قبالة السواحل الليبية لـ 69 شخصًا، بينهم 9 نساء و25 قاصرًا، وفتاتان صغيرتان تبلغان من العمر 5 سنوات فقط.

وأوضحت المنظمة عبر تويتر، أن سفينة “سي بيرد 2” التابعة لها رصدت الناجين على قارب مطاطي مكتظ في المياه الدولية بالقرب من ليبيا، مضيفة أنهم الآن بأمان على متن سفينة “جيو بارنيتس”.

وأشارت المنظمة إلى أن فرقهم نجحت في الإنقاذ على الرغم من مشاهدتهم اعتراضات متعددة من قبل خفر السواحل الليبي في ذاك الصباح.

وأكدت المنظمة أنها ستستمر في تقديم المساعدة والرعاية للأشخاص العالقين في البحر ولن تقبل أبدًا بالمزيد من مآسي الغرق، وفق قولها.

المصدر: منظمة أطباء بلا حدود

