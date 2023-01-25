السفيرة البريطانية: لا مصلحة من اللقاءات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي

رفضت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال اتهامات بوجود مصالح وأهداف بريطانية تقف خلف تكرار لقاءاتها مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وقالت في حوار لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “المصرف مؤسسة ليبية مهمة وتضطلع بدور حيوي في استقرار وازدهار البلاد، وعلى هذا النحو، تحتفظ السفارة بعلاقات جيدة معه”.

وتابعت السفيرة: “نحن نتعامل مع المؤسسات وليست لدينا مصلحة راسخة مع الأفراد، ولا نتعامل معهم بشكل أكثر أو أقل من المؤسسات الليبية الأخرى”.

وقالت كارولين هورندال إن العمل مع مؤسسات ليبية مثل ديوان المحاسبة قائم، للتحقيق في قضايا فساد مالي وملاحقة بعض الشخصيات المتورطة بهذه النوعية واسترجاع الأموال التي هرّبوها.

وأوضحت أنه في ديسمبر الماضي، وبعد تحقيق دام سبع سنوات، دانت ضد ثلاثة من مديري الصناديق المتهمين بالاحتيال مما أدى إلى خسائر قدرها 8.45 ملايين دولار من صندوق الثروة السيادية الليبي.