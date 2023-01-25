القناشي يدعو لتطبيق القرارات الأممية على المليشيات

الوطن| رصد

طالب الكاتب الصحفي، عبد السلام القناشي، لجنة العقوبات الأممية، بتطبيق حظر السفر وتجميد أمـوال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وتساءل القناشي، في تصريح رصده موقع الوطن: “لماذا لا يطبق مجلس الأمن والأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية تلك القرارات على المليشيات المسلحة التي تقتل الليبيين وتنتهك حقوقهم منذ 12 عاما كاملة؟” مضيفا: “هذا الوضع تماما ما يطلق عليه ازدواجية المعايير الأممية”.

ووصلت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، إلى طرابلس، الثلاثاء، للقاء عدد من النواب، حيث بحث معها النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، القضايا الرئيسية في الشأن الليبي ذات العلاقة بالإطار الحقوقي و كيفية وآليات معالجتها ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد.

واستعرض اللقاء عمل بعثة الأمم المتحدة الدائمة للدعم في ليبيا، والمراحل التي مر بها الحوار الليبي والعراقيل التي واجهها، ودور الأطراف المحلية والدولية وتأثيره على الأوضاع في ليبيا وسُبل حل الأزمة.