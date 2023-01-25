دومة: على الكبير وبن قدارة توضيح الوضع الاقتصادي وأين تذهب إيرادات النفط

أكد مصباح أوحيدة دومة، عضو مجلس النواب، أنه يجب على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط توضيح الوضع الاقتصادي وأين تذهب إيرادات النفط.

وقال «أوحيدة»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “سعر النفط مرتفع والانتاج النفطي في ارتفاع والمعدل العام للأسعار في ارتفاع (التضخم) وسعر الدينار الليبي منخفض أمام العملات الأجنبية.

وأضاف: على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط” و “محافظ البنك المركزي توضيح الوضع الاقتصادي للبلاد وأين تذهب إيرادات النفط ولماذا توضع القيود على سعر الصرف؟”.