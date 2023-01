البناني: على حكومة الدبيبة أن تخرج من حالة الانشغال بالدّفاع اليومي عن الذّات

ليبيا – قال عماد البنّاني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن الانتخابات المنشودة التي يطمح إليها الليبيون مرّت بمعوّقات كثيرة خلال المدة الماضية بسبب غياب التوافقات السياسية وبناء الثقة بين الأطراف الليبية التي تخشى جميعها على مستقبلها السياسي إذا حدثت الانتخابات.

البناني وفي تصريحات خاصة لقناة”ليبيا بانوراما” رأى أن بعض الأطراف تحمّل مسؤولية عرقلة الانتخابات لحكومة تصريف الأعمال، والصّحيح أن الحكومة لا تتحمّل وحدها مسؤولية عرقلة قيام عملية انتخابية شفافة ونزيهة، فأغلب المؤسّسات الرّسمية والقوى الفاعلة مساهمة في ذلك.

وتابع البناني حديثه: “مع ذلك ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية أن تخرج من حالة الانشغال بالدّفاع اليومي عن الذّات وتثبت جدّيتها لعقد انتخابات نزيهة وشفافة وتهيّئ الظروف المناسبة لعقدها وإنجاحها، وتتحمّل مسؤوليتها الكاملة ومهامها المناطة في الخروج بالبلد من المرحلة الانتقالية الطويلة التي نعيشها إلى مرحلة سياسية مستقرّة دائمة”.

وأوضح البناني أنه ينبغي على الحكومة أن تركّز على أساسيات الحياة المعيشية للمواطنين، كتوفير السّلع والدواء ومعالجة ملفّ المرتبات والإفراجات عنها، وما إلى ذلك من أمور تشغل بال المواطنين.

