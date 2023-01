السفارة الفرنسية تدرس فرز طلبات التأشيرة داخل ليبيا

كشف موقع “أفريكا إنتيليجنس” أن السفارة الفرنسية في طرابلس قد تقوم قريبا بفرز طلبات التأشيرة في ليبيا بنفسها من خلال التعاقد مع شركة الخدمات “تي إل إس كونتاكت”.

وأضاف الموقع أن هذا من شأنه أن يسهل إلى حد كبير الإجراءات بالنسبة لليبيين الذين يتعين عليهم حاليا الذهاب إلى تونس لتقديم طلب تأشيرة.

ولفت الموقع الفرنسي، إلى قبول دول أوروبية أخرى، مثل مالطا وإيطاليا، الطلبات من ليبيا عبر شركة “في إف إس غلوبال”، وهي شركة مملوكة بنسبة 75٪ لصندوق الاستثمار الأمريكي “بلاكستون”.

وبالنسبة لتركيا، فهي لديها مراكز لتقديم الطلبات في طرابلس ومصراتة وأماكن أخرى في ليبيا يمكنها إصدار التأشيرات في أقل من أسبوع.

وتعد “تي إل إس كونتاكت” إحدى شركاء فرنسا المفضلين في شمال إفريقيا، وتتعامل الشركة مع طلبات التأشيرات في الجزائر وتونس والدار البيضاء والقاهرة، ويتم انتقادها بانتظام من قبل المتقدمين بسبب التأخير الطويل في تأمين المواعيد، وفق أفريكا إنتيليجنس

المصدر: موقع “أفريكا إنتيليجنس” الفرنسي

