الفيتوري: تحشيدات الميليشيات تنبئ بأن القادم ليس الأفضل

الوطن| رصد

رأى المحلل السياسي، إبراهيم الفيتوري، أن هذا العام هو الفرصة الأخيرة لإجراء الانتخابات، محذرا من أن التحشيد المستمر من الميليشيات ينبئ بأن القادم ليس الأفضل، إن لم تتم الانتخابات.

وقال الفيتوري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن خطر انهيار وقف إطلاق النار يزداد، وسط اندلاع الاشتباكات بشكل شبه يومي بين الميليشيات غربي البلاد؛ وهو ما يعني حالة من العبث العسكري والسياسي، ستنعكس بشدة على الحالة الاقتصادية.

وتنتشر مخاوف في ليبيا من أن يؤدي تأخير الانتخابات إلى انهيار وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة عام 2020.

وعزز هذه المخاوف الاشتباكات التي تندلع من حين لآخر بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ والثروة في غرب البلاد، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتودي بأعداد من القتلى والمصابين، منها اشتباكات الميليشيات في مدينة العجيلات.