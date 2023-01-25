ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 January, 2023

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بديوان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب ، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ونوقش خلال الاجتماع الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات وتطوير آليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة، والأخذ في الاعتبار التحديات والجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط.

واختتم الاجتماع إلى ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة .