التكبالي: المشري يسعى إلى تعيين رئيس لمفوضية الانتخابات يكون موالٍ له

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان يسعى إلى تعيين رئيس لمفوضية الانتخابات يكون موالٍ له.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” من فضلكم إفهمو،لن تنفعكم لجان تنشؤونها، ولا إنذارات تطلقونها.. كما قلت دائما، لن تحصلوا من المشري على شيء،آخر المطبات سعيه لتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات يكون موالٍ له”.

