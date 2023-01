اللّواء 444 يعلن القبض على مطلوبين في جرائم مختلفة في طرابلس

أعلن اللواء 444 قتال إلقاء القبض على مطلوبين في جرائم مختلفة بالعاصمة طرابلس

وقال اللواء444 إن أحد المقبوض عليهم قام في مارس عام 2020 بدهس أحد المواطنين بسيارة، الأمر الذي أدى إلى وفاته في الطريق العام بين ترهونة وبني وليد.

وأوضح اللواء 444 تمكن مفارزه من ضبط شخصين أحدهما من جنسية أجنبية وهما مسلحين ومتلبسين وهما يقومان بالحفر وسرقة كوابل النحاس التابعة للشركة العامة للكهرباء.

كما اقتحمت مفرزة من مفارز اللواء وكرا لممارسة الرذيلة والفساد الأخلاقي، وتمكنت من ضبط 4 من النساء ورجلين، وفق اللواء444.

المصدر: اللواء444 قتال

