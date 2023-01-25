انطلاق الحملة الانتخابية لبلديات بني وليد والمردوم وتنيناي

الوطن| رصد

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي لبلديات (بني وليد)، (المردوم)، (تنيناي) ابتداء من اليوم الاربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023.

وحددت اللجنة المركزية سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية بني وليد بـ(86,520) ستة وثمانين ألفا وخمسمائة وعشرين دينارا ليبياً، وفق ما نص عليه نظام الحملة الانتخابية واحتساب عدد الناخبين.

كما حددت اللجنة المركزية سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي تنيناي بـ(7665) سبعة آلاف وستمائة وخمسة وستين دينارا ليبياً، فيما حددت سقفا لا يتجاوز (6195) ستة آلاف ومائة وخمسة وتسعين ينارا ليبياً لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي المردوم، مراعيا في ذلك احتساب عدد الناخبين وما نصت عليه اللوائح الانتخابية والتشريعات المنظمة لها .

وأشارت اللجنة إلى أن الصمت الانتخابي لانتخاب المجالس البلدية المعلنة سيكون يوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023، وان يوم الاقتراع سيوافق يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023.

ودعت اللجنة القوائم المترشحة إلى ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملات الانتخابية، وأنه يحق لكل قائمة تقديم برنامجها الانتخابي امام اللجنة الفرعية والتعبير عنه وفق اللوائح المنظمة لها خلال فترة الحملات الانتخابية.