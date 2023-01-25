البيوضي: حكومة الدبيبة تتجاهل الأزمات الخانقة وتتفق مع «ميريام فارس» لإحياء حفل

هاجم المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب تجاهلها معاجلة الأزمات الخانقة، واتجاهها للاتفاق مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفلا بالعاصمة درابلس يوم 17 فبراير.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “بديلا عن حل الأزمات الخانقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الليبيين أو معالجة أزمة ديون المصحات في تونس والأردن أو توفير الأدوية اللازمة لمرضى الأورام – عفانا الله وإياكم -، حكومة الدبيبة بحسب محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية السابق أرسلت ممثلا خاصا لها (بجواز دبلوماسي) لدولة الإمارات للتفاوض مع ميريام فارس لإحياء احتفال 17 فبراير بطرابلس”.

وأضاف “يذكر بأن ميريام فارس هي صاحبة أكبر أجر في التاريخ عندما تقاضت مبلغا خياليا الترويج لكأس العالم في قطر، والمبلغ خيالي واخترت عدم كتابته والقيمة موجودة في كل الصحف (العم جوجل) مفيد للجميع”.