ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

25 January, 2023

أفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني الأربعاء، رفقة وزير الكهرباء والطاقات المتجددة السيد عوض البدري المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب السيد عيسى العريبي، وعضو مجلس النواب السيد بدر النحيب، ووزير الحكم المحلي السيد سامي الضاوي، ووزير الاستثمار السيد علي السعيدي، ووزير التربية والتعليم السيد جمعة الجديد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي ، ووفد من حكمائها.

وأكد في كلمته خلال مراسم الافتتاح على أهمية قطاع الكهرباء باعتباره القاعدة الذي تعتمد عليها البلاد في كافة المجالات الصناعية والخدمية، منوهًا إلى أن وزارة الكهرباء من أهم الوزارات الاستراتيجية، مشيدًا بجهودها في توفير الإمداد الكهربائي ورفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء لتتوافــق مــع متطلبــات المرحــلة الحالية، مجددًا التأكيد على أن الحكومة الليبية ماضية في دعم قطاع الكهرباء من خلال توفير كافة احتياجات ومتطلبات الوزارة لتحسين جودة خدماتها وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بشكل عام.

من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة أن هذه الخطوة الهامة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، بالتعاون مع لجنة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني، لتمكين وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة من أداء عملها على أكمل وجه .

بدوره أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي في كلمة له على دعم اللجنة لوزارة الكهرباء لتقوم بدورها في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.