المنقوش تبحث مع بوتشيني الاستعدادات اللوجستية لزيارة جورجيا ميلوني إلى ليبيا

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الثلاثاء في مكتبها السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رفقة وزيري الخارجية والداخلية الإيطالية وعدداً من المسؤولين بالحكومة إلى ليبيا.

