دبيبة يؤكد ضرورة تقليل استهلاك الكهرباء في ليبيا عبر العدادات مسبوقة الدفع

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خمس رسائل إلى الشركة العامة للكهرباء.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيسها، محمد عمر المشاي، ومديري إداراتها العامة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع الذي تابع أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها، على ضرورة تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج يقابلها زيادة في الاستهلاك.

ووفق بيان صادر عن منصة حكومتنا، أكد دبيبة ضرورة الاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، وتقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعلياً بالمواقع من خلال ميزات مالية تقديراً لجهودهم، فضلًا عن ضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة، علاوة على عقد اجتماع شهري لمتابعة الخطة التي اعتمدها في منتصف العام الماضي.

وقدم مديرو إدارات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتحكم بشركة الكهرباء الإجراءات الفنية التي اتخذوها لضمان استقرار الشبكة، والخطة المعدة لمواجهة الذروة الصيفية.