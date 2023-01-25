الفيتوري لـ«المنقوش»: لا تتحدثي عن «الحلم العربي» وأنتم خطفتم مواطنا وسلمتموه إلى أمريكا

هاجم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، وزيرة خارجية الدبيبة بعد حديثها عن «الحلم العربي»، قائلا: “أي حلم عربي هذا وأنتم منذ أيام خطفتم مواطنا ليبيا وسلمتموه إلى أمريكا دون أي مبرر أو سند قانوني”.

وقال الفيتوري، في تغريدة له عبر «تويتر»: “أي «حلم عربي» الذي لم يتحقق؟ كلام كبير خارج السياق تماما وبلا معنى. العرب اليوم وليبيا بالذات أكثر انقساما وضعفا وتشتتا منذ استقلال دولهم القزمية في القرن الماضي”.

وأضاف “أي حلم عربي هذا وأنتم منذ أيام خطفتم مواطنا ليبيا وسلمتموه إلى أمريكا دون أي مبرر أو سند قانوني”.

وجاءت تغريدة الفيتوري، ردا على تغريدة أخرى لوزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، قالت فيها: “اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، كيف أن الحُلم العربي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة، وقد عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته.أعلنا إصرارنا أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب”.