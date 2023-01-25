ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

25 January, 2023

أخطر وزير التخطيط و المالية بالحكومة الليية، أسامة سعد حماد، المصرف الليبي الخارجي بالحجز إداريا على 130 مليار دينار تمثل الايرادات النفطية، المودعة بمؤسسة النفط بالمصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية.

وجاء في نصّ القرار رقم 2 لسنة 2023، ونصّت المادة الثانية من القرار، على تكليف مسعود ميلاد محمد مندوبا للحاجز، على أن يباشر الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجر الإداري.