بالصور | مصادرة أدوية منتهية الصلاحية في زليتن والجفارة

ليبيا – صادر مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زليتن أدوية منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية على مجموعة من الصيدليات بالتعاون مع نقطة الحرس البلدي بالفرع.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكد عبر مكتبه الإعلامي أن النظافة بشكل عام غير جيدة ببعض الصيدليات إلى جانب عدم وجود شهادات غير صحية للعاملين.

وأفاد المركز بعدم وجود إذن مزاولة النشاط لبعض العاملين إلى جانب عدم وجود نظام مكافحة للآفات.

وأكد المركز قفله لصيدليتين وتوجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطةواتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي.

وفي سياق متصل،أكد فرق التفتيش بوحدة الكريمية التابعة لفرع الجفارة خلال جولته على المصحات والصيدليات والمختبرات الطبية ببلدية السواني أن النظافة سيئة جداً وعدم وجود أذونات مزاولة المهنة لبعض العاملين بالصيدليات والعيادات إلى جانب وجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بالزي أثناء العمل.

ونوه المركز إلى اتخاذه الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي.

