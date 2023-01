مؤسسة النفط تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات.

ونشرت منصة حكومتنا أن الاجتماع ضم مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، وعددا من مديري الإدارات بوزارة المالية.

وذكرت المنصة أن الاجتماع خلص إلى ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة.

