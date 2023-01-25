الطقس في ليبيا.. أجواء باردة نسبياً والحرارة تصل لـ 11 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت بقاء درجات الحرارة منخفضة نسبياً على الشمال الغربي ويكون الانخفاض ملحوظاً غداً.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، وجود رياح نشطة اليوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي، مضيفة أن انخفاض درجات الحرارة سيشمل معظم مناطق البلاد يوم الجمعة المقبل.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر غدا على بعض المناطق يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية فغربية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 11 و17 درجة مئوية وتسجل انخفاضاً ملحوظاً غداً.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة.

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وتتسبب الرياح في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً يوم الجمعة على معظم المناطق.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون غداً متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة وتسجل انخفاضاً من الغد.

وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق لتتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعاً غداً ثم تنخفض يوم الجمعة.