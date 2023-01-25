بدء صيانة أعمدة الإنارة بالطريق الساحلي بين بوابتي كعام والدافنية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انطلاق حملة صيانة أعمدة الإنارة بالطريق الساحلي في المنطقة الممتدة من بوابة كعام غربا إلى بوابة الدافنية شرقا.

وتنفذ فرق الصيانة بإدارة توزيع زليتن أعمال الصيانة، بداية من جسر المدينة إلى الإشارة الضوئية قرب مصنع الأسمنت، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى تعاون عدة جهات مع الفرق لإتمام الأعمال، وهي «المجلس البلدي وقسم المرور والتراخيص زليتن وجهاز الدعم المركزي والشرطة الكهربائية».