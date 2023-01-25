المودي: لم نقدم أي طعون في قوائم المترشحين عن بلديات بني وليد والمردوم وتينيناي

أكد مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، باسم المودي، أنهم لم يقدموا طعون في القوائم المبدئية المترشحة عن بلديات بني وليد والمردوم وتينيناي بعد نشرها، لذلك تم تحديد موعد انطلاق الاقتراع فيها يوم 25 فبراير المقبل.

وقال المودي، في تصريحات صحفية: “انطلقت الحملة الانتخابية لبلديات بني وليد والمردوم وتينيناي، اليوم الأربعاء، وستستمر حتى يوم 23 فبراير.

وأضاف “عدد القوائم المترشحة عن بلدية بني وليد 21 قائمة وعدد الناخبين 17304 ناخبًا موزعين على 28 مركز انتخابي، وترشحت عن بلدية المردوم قائمتان و1239 ناخبًا موزعين على مركزين، وقائمتان عن بلدية تينيناي و1533 ناخبًا موزعين على مركزين”.