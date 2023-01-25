السفيرة البريطانية ترد على الانتقادات الموجهة لبلادها بشأن الانحياز لتيار الإسلام السياسي وعلاقتها بالصديق الكبير

ليبيا – دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلسي النواب والدولة، وذلك بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها لضمان نجاحها، مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية.

السفيرة البريطانية رأت في حديث إلى “الشرق الأوسط” أنه من المهم معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل التقدم حاليًا؛ وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات المنتظرة بمجرد إجرائها؛ وكيفية توزيع الموارد واستخدامها، إلى جانب حدود سلطة المؤسسات المعنية بعد الانتخابات.

وقالت: “من الواضح حاليًا أن قادة ليبيا يخذلون بلدهم”.

واستطردت: “أود أن أرى إجراءً حقيقيًا يُظهر أنهم مستعدون لوضع مصلحة ليبيا أولًا، بدلًا من حماية مصالحهم… المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، خلال الاحتفال بعيد استقلال ليبيا، دعاهم بالمثل لإعطاء الأولوية لاحتياجات الوطن”.

وذهبت إلى أنه عندما يفشل هؤلاء القادة في إحراز تقدم، يخسر الليبيون العاديون كل يوم. بعد مرور أكثر من عشر سنوات على ثورتهم يجب أن تتطور ليبيا، مستفيدةً من مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة التي تُحسد عليها، يجب أن تكون منافسًا عالميًا في ملفات التجارة إلى التعليم والصحة؛ التسوية السياسية ستطلق العنان لهذه الإمكانات.

وفي ردها على تساؤل حول رؤية المملكة المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن الحديث عن ضرورة وجود حكومة جديدة في ليبيا للإشراف على إجراء الانتخابات، مما يعني إزاحة الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قالت السفيرة: إن التغيير في أي مقعد الآن من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات، مقترحةً إيجاد حل وسط من جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل ليبيا، وليس حاضرها فقط.

وتابعت: “أعلم أن هذا صعب في ظل جولات الصراع المتتالية التي خلقت الانقسامات وانعدام الثقة، ولكن الأمر في النهاية ليس مستحيلًا”.

وزادت: “المأزق السياسي المستمر في ليبيا ليس عصيًا على الحل؛ كما قلت مرارًا وتكرارًا لقادة البلاد، يمكنهم إيجاد حلول لهذه القضايا إذا كانوا على استعداد للمحاولة، بما في ذلك معايير الترشح للانتخابات”.

وبشأن عدم تفعيل المملكة المتحدة وحلفائها سلاح العقوبات للضغط على معرقلي العملية السياسية في البلاد، رأت السفيرة البريطانية أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تم استغلالها من الفاعلين الدوليين؛ كما تم استخدام ليبيا كمسرح لأهداف الآخرين؛ ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي بات الآن متوافقًا ومدركًا بدرجة كبيرة أن ليبيا الأكثر استقرارًا وازدهارًا ستكون في صالح الجميع.

وقالت: “نريد أن تكون ليبيا شريكًا مع المملكة المتحدة، حيث يمكننا العمل معًا على التحديات المشتركة مثل الأمن وتغير المناخ والهجرة غير المشروعة، وأعتقد أن الكثيرين من الزملاء الدوليين يشاركوننا هذا الهدف”.

ولوّحت السفيرة البريطانية بإمكانية تفعيل العقوبات تجاه من سيتم تحديدهم كمعرقلين لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، تطبيقًا لقرار المجلس رقم (2571)، وقالت: “نحن على استعداد لاستكشاف هذه الخيارات إذ اقتضى الأمر”.