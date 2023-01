وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك بالدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تشارك وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في أعمال اجتماعات الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومؤتمر الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الوزيرة ستشارك خلال زيارتها إلى الدوحة في الحدث رفيع المستوى والذي يعقد يومي 25 – 26 يناير، حول الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

