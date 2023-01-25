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الدبيبة يبحث مع الشركة العامة للكهرباء أوضاع الشبكة وتقليل الاستهلاك

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

وجه رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تقليل استهلاك الكهرباء، عبر تنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع، والاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، وتقديم تصور لدعم العناصر الفنية التبعة للشركة العامة للكهرباء العاملة فعليًا بالمواقع من خلال ميزات مالياً.

جاء ذلك خلال اجتماع للدبيبة اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات العامة بالشركة، بحثوا فيه  أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها.

 

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الوطن الليبية

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