ندوة للتسويق الإلكتروني بالتعاون بين قسمي العلاقات العامة والتسويق بجامعة بنغازي

نظم قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي ندوة حول واقع التسويق الإلكتروني في ليبيا والتحديات التي تواجهه بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بقسم التسويق بكلية الاقتصاد.

وناقشت الندوة نشأة التسويق الالكتروني وتطوره وظروف تطبيقه محليا، وأبعاده وعلاقته بالإعلام والعلاقات العامة، وأشكال الإعلان الإلكتروني المتداول محليا.

وتحدث المنظمون حول رواج التسويق الالكتروني وقلة المواقع الالكترونية التي كيفت أعمالها لتتماشى مع البيئة الليبية إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك وضرورة تطوير البحوث في مجال بحوث التسويق الالكتروني.