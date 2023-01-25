هيئة الفنون تبحث أسباب توقف العمل بالمسرح الوطني مسلاتة

زار عمـاد خـضورة مـديـر فـرع الـمنـطـقـة الـوسـطـى بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون مـكتـب مـسـلاتـة في إطار الزيارات التي يقوم بها للمكاتب التابعة له، حيث أقيم اليوم الأربعاء الإجتماع الأول الذي عقد بقاعة كلية العلوم الشرعية بمسلاتة

وشارك في الاجتماع مدير مكتب الهيئة مسلاتة محمد المصراتي وبحضور موظفي المكتب بالكامل، وفق بيان نشرته صفحة فـرع الـمنـطـقـة الـوسـطـى بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بفيسبوك.

وناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تخص المكتب بشكل خاص والفرع بشكل عام، وشرح مدير الفرع العديد من الإشكاليات وآلية حلها، كما أشاد مدير الفرع بحرص موظفي المكتب على العمل والنهوض بعمل المكتب.

واختتمت الزيارة بالذهاب لموقع المسرح الوطني مسلاتة والوقوف على أسباب توقف العمل والسعي لإستكمال المبنى وتعهد مدير الفرع برفع كل إشكاليات المكتب لرئاسة الهيـئـة ومحاولة دعم عمل المكاتب حسب الإمكانيات المتاحة.