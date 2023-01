دومة: هناك مناورة جديدة لمجلس الدولة لخرق اتفاق المناصب السيادية الموقع في بوزنيقة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب مصباح دومة أن هناك مناورة جديدة لمجلس الدولة لخرق اتفاق المناصب السيادية الموقع في بوزنيقة.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “فبعد المحكمة العليا جاء الدور على المفوضية العليا للانتخابات بترشيح شخصية محسوبة على طرف سياسي لوحدها دون باقي الأعضاء لوضع مجلس النواب أمام الأمر الواقع ويظهر بصورة معرقل”.

