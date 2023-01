بدء تسجيل وكلاء قوائم الترشح لبلديات بني وليد وتنيناي والمردوم

شرعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، في قبول طلبات تسجيل واعتماد وكلاء القوائم المترشحة لانتخاب مجالس بلديات بني وليد وتنيناي والمردوم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن التسجيل ينطلق اعتبارا من اليوم الأربعاء، على أن تقدم المستندات أمام اللجان الفرعية أثناء فترة الدوام الرسمي ووفق الضوابط واللوائح التنظيمية المعمول بها.

ودعت اللجنة المركزية المعنيين إلى الاطلاع على الأحكام التي تنظم عمل وكلاء القوائم المترشحة واختصاصاتهم إلى جانب مدونة السلوك الخاصة.

وذكرت اللجنة المركزية أن تسجيل المراقبين المحليين والدوليين مستمر إلى غاية 16 فبراير 2023م.

المصدر: اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

