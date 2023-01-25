محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع اليابان

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبيـر، اليوم الأربعاء، بمكتبه مساعد وزير الخارجية الياباني ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا، كانسوكي ناغاوكا، والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل وبحث سبل تطوير قدرات موظفي المصرف المركزي والقطاع المصرفي، وأهمية مساهمة اليابان في هذا المجال.

كما بحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، استقبل أمس الثلاثاء، نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط، كانسوكي ناغوكا، والوفد المرافق له.

وسلم المسؤول الياباني، خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني لدبيبة.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الاستقرار الذي تعيشه ليبيا.

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