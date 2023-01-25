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بن قدارة يؤكد ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكّد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة.

وبحث بن قدارة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية؛ الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات وتطوير آليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة، والأخذ في الاعتبار التحديات والجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط.

 

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الوطن الليبية

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