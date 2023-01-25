لنقي: موقف الدبيبة وباشاغا من زيارة ميلوني لعب بمقدرات الأمة

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي تضارب مواقف الحكومة المنتهية والحكومة الليبية بشأن زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس.

وقال لنقي في تغريدة عبر “تويتر” إن “دعوة عبد الحميد الدبيبة لرئيسة وزراء إيطاليا لزيارة طرابلس ورفض فتحي باشاغا لهذه الزيارة لا أرى ذلك إلا لعبا بمقدرات الأمة واستهانة بشخصية الدولة وخدمة لمصالح شخصية لكل الطرفين”.

واعتبر ذلك “تأكيدًا على فشل الدولة وتحريضًا لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات بوضع ليبيا تحت الوصاية الدولية” متسائلا: “إلى متى هذا العبث؟”.