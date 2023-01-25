محلل سياسي: الدبيبة استغل “لوكربي” لكسب تعاطف أمريكا

قال عماد جاد، مستشار مركز الأهرام المصري، للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة حاول استغلال ملف لوكربي لكسب تعاطف الإدارة الأمريكية والتعاطي معه باعتباره رئيس حكومة شرعية.

وأضاف جاد في تصريح صحفي أن الدبيبة سلّم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى واشنطن، ويرغب في تسليم المزيد، لكن كل ذلك لم يشفع له لدى الإدارة الأمريكية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن القاهرة حاولت وأد محاولات الدبيبة استغلال ملف لوكربي لتعميق علاقاته مع واشنطن، وأن زيارة مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز إلى القاهرة، تُعني أن هناك توافقًا بين الإدارة الأمريكية ومصر، على أسس حل الأزمة الليبية.

ورأى جاد “تصريحات وليام بيرنز وما تسرب من لقاءاته، تؤكد مشاركته وجهة النظر مع القاهرة وعدد من العواصم العربية، حول تجاوز حكومتي الدبيبة وباشاغا، والاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية جديدة لإجراء الانتخابات”.

وتابع المحلل السياسي: “بيرنز وجه رسالة بأن الطرف الذي سيُعرقل هذه الترتيبات، سيتعرض لعقوبات أمريكية وربما عربية”.

ليبيا ، الدبيبة