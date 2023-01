الدبيبة يتابع خطة الشركة العامة للكهرباء لتحسين الشبكة

شدد رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة الكهربائية، موجِّها بضرورة عقد اجتماع شهري لمتابعة الخطة التي اعتمدتها الشركة العامة للكهرباء في منتصف العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسَّع عقده مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات العامة بالشركة، لبحث أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها.

ووفق منصة حكومتنا، فقد قدّم مديرو إدارات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتحكم بالشركة، الإجراءات الفنية التي اتخذوها لضمان استقرار الشبكة، والخطة المُعدَّة لمواجهة الذروة الصيفية.

وأكد الدبيبة ضرورة اتخاذ جملة من الخطوات، أهمها، تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع، والاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، وتقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعليًا بالمواقع من خلال ميزات مالية تقديرا لجهودهم.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنّ نتائج الخطة قد ظهرت خلال الذروة الشتوية الحالية التي تمرّ دون انقطاع أو طرح أحمال بعد أن واجه المواطن انقطاعات تصل لساعات خلال السنوات الماضية.

المصدر: منصة حكومتنا

