إيطاليا تعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا بشأن الهجرة

كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن الإعداد لمهمة خاصة إلى ليبيا بشأن الهجرة، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” اليوم الأربعاء، “نحن نعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا، بشأن ملف الهجرة”، دون أن يوضح ماهية تلك المهمة المرتقبة.

وأضاف بيانتيدوزي في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح العام الأكاديمي للمعهد العالي لرجال الإطفاء، في روما اليوم، “أجريت اليوم محادثة أولية مع نظيري السويدي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقد انطوى الحوار على آفاق جيدة”.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي، أن “المناقشات تتجه بشكل متزايد نحو مشاطرة قدر أكبر من الواقعية، وتبني خطة عمل يمكن أن تكون أكثر فاعلية في مجال تعزيز البعد الخارجي لعمل الاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة”.

وأشار الوزير الإيطالي المنتمي للتيار المستقل، إلى أن “الرئاسة الأوروبية الدورية، أعربت عن أملها بأن تسفر ولايتها عن نتائج ملموسة بشأن خطة العمل الخاصة بشمال أفريقيا” في إشارة إلى السويد التي ناقش مع وزير داخليتها ملف الهجرة.

وأشارت “آكي” إلى أن الوزير بيانتيدوزي بصدد المغادرة إلى السويد، حيث يشارك هناك باجتماع المجلس الأوروبي للعدل والشؤون الداخلية (Gai).