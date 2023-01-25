الزغيد: حل الأزمة الليبية يكمن في توافق مجلسي النواب والدولة

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن حل الأزمة الليبية يكمن في اجتماع مجلسي النواب والدولة لإيجاد حلول توافقية.

وأبدى الزغيد في تصريح صحفي ترحيبه بأي اجتماع يجمع الليبيين في الداخل، ورفضه الاجتماعات خارج البلاد.

وأكد النائب أن حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية في ليبيا، مردفا: “لا يمكن تغييرها إلا عن طريق مجلس النواب”.

يشار إلى أن أعضاء من مجلسي النواب والدولة اجتمعوا اليوم الأربعاء ودعوا في بيان الأمم المتحدة لإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية ودعم الحلول الليبية الليبية.