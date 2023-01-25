العقوري يطلب من السفير السويسري فتح قنصلية في بنغازي وعودة الشركات السويسرية 

العنوان – بنغازي

طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، من سفير جمهورية سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي، فتح قنصلية في مدينة بنغاري وتسهيل اجراءات سفر المواطنين والمسؤولين الليبيين.

وتباحث الجانبان بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي التعاون في المجال التجاري والعلمي، وعودة الشركات السويسرية، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالجانب السياسي.

وثمن العقوري دور سويسرا في دعم استقرار ليبيا من خلال استضافة جلسات الحوار السياسي في جنيف ، مجدداً الحرص على العمل مع الجانب السويسرى على ملف حقوق الإنسان، وذلك وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح رئيس اللجنة، جهود لجنة الشؤون الخارجية وعملها على ملف الهجرة والفئات الضعيفة وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة وفقاً للقانون والثوابت الوطنية.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.