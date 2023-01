خلال اجتماعهما.. النويري ومختار يتفقان يتفقان على عقد لقاءات بين النواب والدولة لصياغة خارطة طريق

اتفق النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري مع نظيره في المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار على عقد لقاءات بين أعضاء المجلسين لصياغة خارطة طريق محددة بإطار زمني.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فقد قد دعا النائبان الأمم المتحدة إلى إيقاف التدخلات الإقليمية والدولية التي أربكت العملية السياسية، وفق وصفهم.

وذكر النائبان أن المرحلة التي تمر بها البلاد هي مرحلة مفصلية وتحتم على المجلسين أن يعملا على توسيع المشاورات مع كافة الأطراف الفاعلة سياسيا واجتماعيا وأمنيا.

وأوضح النائبان أنه لا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وأن المرحلة الحالية تتطلب شراكة وطنية، بحسب قولهم.

وشدد النائبان على أن العمل يجب أن يكون عبر مؤسسات وليس جهات أو أفراد قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا للبلاد.

وتابع النائبان أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للمجلسين فقط، وأن المسؤولية يجب أن تكون تضامنية وتشمل المؤسسات والأطراف الفاعلة كافة، بحسب قولهم.

المصدر: مجلس النواب

