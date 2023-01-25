الحكومة الليبية المكلفة تفتتح المقر الجديد لوزارة الكهرباء بمدينة بنغازي

أفتتح نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الأربعاء، رفقة وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بمدينة بنغازي.

وحضر الافتتاح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، وعضو مجلس النواب، بدر النحيب، ووزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، ووزير الاستثمار، علي السعيدي، ووزير التربية والتعليم، جمعة الجديد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، ووفد من حكمائها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال مراسم الافتتاح على أهمية قطاع الكهرباء باعتباره القاعدة الذي تعتمد عليها البلاد في كافة المجالات الصناعية والخدمية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء من أهم الوزارات الاستراتيجية، مشيداً بجهودها في توفير الإمداد الكهربائي ورفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وجدد التأكيد على أن الحكومة الليبية ماضية في دعم قطاع الكهرباء من خلال توفير كافة احتياجات ومتطلبات الوزارة لتحسين جودة خدماتها وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بشكل عام.

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من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة أن هذه الخطوة الهامة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فتحي باشاغا، بالتعاون مع لجنة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، لتمكين وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة من أداء عملها على أكمل وجه.

بدوره أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي في كلمة له على دعم اللجنة لوزارة الكهرباء لتقوم بدورها في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.