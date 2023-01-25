الوطنية للنفط: مليون و203 ألف برميل كمية الإنتاج اليومي من النفط الخام

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كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن ان إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 114 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة الماضية.

حيث بلغ استهلاك الشركة العامة للكهرباء 876 مليون قدم مكعب , والمؤسسة الوطنية للنفط 136 مليون قدم مكعب , مجمع الحديد والصلب 82 مليون قدم مكعب , فيما بلغ استهلاك مصانع الاسمنت 20مليون قدم مكعب .

واشارت المؤسسة عبر صفحتها على الفيس بوك الى ان إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 203 ألف برميل يوميًا, وبلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل يوميا خلال ال 24 ساعة الماضية.