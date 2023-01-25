الدبيبة يبحث مع رئيس شركة الكهرباء أوضاع الشبكة العامة ومشاريع تطويرها

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات العامة بالشركة، لبحث أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها.

وقدّم مديرو إدارات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتحكم بالشركة، الإجراءات الفنية التي اتخذوها لضمان استقرار الشبكة، والخطة المُعدَّة لمواجهة الذروة الصيفية.

وتقدم الدبيبة بالتحية والتقدير لكل الفنيين والمهندسين العاملين في كل مناطق ليبيا على جهودهم لاستقرار الشبكة على الرغم من الظروف الاستثنائية.

وشدد الدبيبة على ضرورة اتخاذ جملة من الخطوات، وأهمها: تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج يقابلها زيادة في الاستهلاك، والاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة.

كما شدد على ضرورة تقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعليًا بالمواقع من خلال ميزات مالية تقديرا لجهودهم، وضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة، موجِّها بضرورة عقد اجتماع شهري لمتابعة الخطة التي اعتمدها في منتصف العام الماضي.