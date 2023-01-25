شركة إيني الإيطالية ستستثمر 8 مليار دولار لتطوير مواقع الغاز البحرية الليبية

من المنتظر أن تستثمر شركة إيني الإيطالية العملاقة 8 مليار دولار في تطوير مواقع الغاز البحرية قبالة ليبيا ، بموجب اتفاق مع شركة النفط الوطنية الليبية (NOC) ، حسبما أفاد به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اليوم الأربعاء.

وقال بن قدارة في مقابلة تلفزيونية “توصلنا إلى اتفاق مع إيني لتطوير قطاع النفط والغاز يستهدف حقلين بحريين قادرين على إنتاج 850 مليون متر مكعب من الغاز” يوميا. وأوضح أن هذه الاتفاقية “بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني، سيتم توقيعها السبت 28 يناير، خلال حفل رسمي، لاستثمار 8 مليارات دولار لتطوير هذين الحقلين”.

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ومن المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بزيارة إلى طرابلس خلال الأيام المقبلة، وفقا لوسائل إعلام إيطالية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، دعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز إلى استئناف عمليات التنقيب والإنتاج. وقالت المؤسسة إنها أجرت “تقييما” للوضع الأمني ووجدت “تحسنا كبيرا” في بعض المواقع التي كان من الصعب العمل فيها من قبل.

المصدر: AFP