حملة تفتيشية مشتركة في البيضاء تسفر عن إغلاق عدد من المطاعم 

العنوان – البيضاء

ضبط مركز الرقابة على الأغذية والأدوية البيضاء مخالفات عديدة في عدد من المطاعم والمقاهي الواقعة داخل مدينة البيضاء.

وذكر المركز أن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، رفقة اعضاء من جهاز الحرس البلدي بالمدينة قاموا بجولة تفتيشية لعدد من المحلات داخل مدينة البيضاء.

وأوضح المركز أنه من خلال الجولة، ضبط مفتشو الأغذية كمية كبيرة من اللحوم الحمراء ، ولحم دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري، في عدد من المطاعم حيث تم مصادرتها من قبل الحرس البلدي.

الحملة التفتيشية، التي كانت برئاسة المهندس عادل سعد، مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، شملت عدد من كبير المطاعم والمقاهي ، الواقعة داخل مدينة البيضاء، و هذا

وقال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء عادل سعد، إن هذه الحملة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وستكون هناك حملات أخرى كثيرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

وأضاف سعد :”هدفنا هو حماية وصحة المواطن، وخلال هذه الجولة تم إقفال عدد من المطاعم بالشمع الأحمر من قبل جهاز الحرس البلدي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.